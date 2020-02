"Wichtig für Kärnten" EU-Ausschuss der Regionen: Neubesetzung mit Landeshauptmann Kaiser

Neukonstituierung des Ausschuss der Regionen in Brüssel. Peter Kaiser für fünf Jahre wieder in zwei Brüsseler Ausschüsse berufen: „Konnten viel für das Land erreichen.“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/KULMER

Am Dienstag wird in Brüssel der neue Ausschuss der Regionen (AdR) für die EU-Periode bis zum Jahr 2024 konstituiert. In der Person von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) wird Kärnten auch im neuen Ausschuss prominent vertreten sein. Kaiser bekommt je einen Sitz in der Fachkommission SEDEC (Sozialpolitik, Bildung, Beschäftigung, Forschung und Kultur) und in der ECON (Fachkommission für Wirtschaftspolitik).