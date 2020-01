Facebook

Thema im Landtag: Gibt es genug Notärzte in Kärnten? © Juergen Fuchs

Große Engpässe in der Notarztversorgung und beim ärztlichen Bereitschaftsdienst ortet die Freiheitliche Partei in Kärnten. Wie Parteichef Gernot Darman bei einer Pressekonferenz am Mittwoch betonte, weise die FPÖ schon seit Jahren auf diesen Missstand hin, geschehen sei jedoch nichts. Deshalb haben die Freiheitlichen einen Sonderlandtag beantragt, bei dem am Donnerstag dieses Thema behandelt werden soll.