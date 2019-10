Hannes Mak (ÖVP) und Armin Geißler (SPÖ) werden Donnerstag als Landtagsabgeordnete angelobt, weil Johann Weber und Klaus Köchl in den Nationalrat wechselten. Philip Kucher wurde dort stellvertretender SPÖ-Klubvorsitzender.

Zwei Plätze im Landtag sind neu zu besetzen © KLZ/Weichselbraun

Auf Facebook posteten Mittwoch Kärntner Nationalratsabgeordnete stolz ihre Plätze im Parlament in Wien. Für Klaus Köchl (SPÖ) und Johann Weber (ÖVP) ist es (gleich wie für Petra Oberrauner und Olga Voglauer) eine Premiere. Die beiden waren bis jetzt Landtagsabgeordnete und mussten wegen das Mandats im Nationalrat ausscheiden. In der Landtagssitzung am Donnerstag (Beginn 9 Uhr) kommt es deshalb zu zwei Angelobungen. Auf das Mandat von Köchl rückt der Lavanttaler Armin Geißler (54), Betriebsratsvorsitzender der Steiner Bau GesmbH nach. Den Platz von Weber wird der Bürgermeister von Gallizien, Hannes Mak, auch ÖVP-Bezirksparteichef von Völkermarkt, einnehmen.