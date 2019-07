Land Kärnten beteiligt sich an der Gesellschaft, die den Kauf des Bahnhofsareals und den Betrieb der Verladeeinrichtungen übernimmt

© HUBERT BUDAI

Seit Jahren wird nach einer Möglichkeit gesucht, den Verladebahnhof Kühnsdorf für die Wirtschaft der Region zu erhalten. Im Zuge der Planungsarbeiten für die Koralmbahn haben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) die Schließung angedroht. Jetzt gibt es eine Lösung. Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag beschlossen, sich an einer Gesellschaft zu beteiligen, die den Kauf des Bahnhofsarels und den Betrieb der Verladeeinrichtungen übernimmt.