Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Personalvertreter Nischelwitzer kritisiert einmal mehr Landeshauptmann und Personalreferent Kaiser © Eggenberger

Ein Dauerthema des Landes, die Besoldungsreform für die Landesbediensteten (aktuell sind es 3536), sorgt jetzt für einen verbalen Schlagabtausch. In der Mittwoch stattfindenden Regierungssitzung wird die Vergabe an ein Unternehmen beschlossen, das erstgereiht im Ausschreibungsverfahren war und nun ein Besoldungsschema erarbeiten soll. „Das Land will ein modernes, zukunftsträchtiges Besoldungssystem, das einen attraktiven Landesdienst sicherstellt“, sagt Andreas Schäfermeier als Sprecher von Landeshauptmann und Personalreferent Peter Kaiser (SPÖ).