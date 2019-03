Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Goach bleibt an der Spitze der Arbeiterkammer © AK/Wajand

Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach bleibt weitere fünf Jahre Chef der Arbeitnehmervertretung. Seine Sozialdemokratischen Gewerkschafter stehen laut vorläufigem Endergebnis bei 77,6 Prozent. Das bedeutet ein Plus von 0,7 Prozentpunkten im Vergleich zu den Wahlen 2014. In der neuen Vollversammlung sind die Sozialdemokraten künftig mit 56 Mandaten vertreten. Es handelt sich dabei laut SPÖ um das beste Ergebnis, das je bei einer Arbeiterkammer-Wahl in der Zweiten Republik erzielt wurde.