Visitator Erzbischof Franz Lackner will mit Kärntnern am Freitag für die Zukunft der Kirche beten. Die Ablehnung der Diözesanleitung irritiert sogar Kirchenkenner.

Visitator Lackner will mit den Kärntnern um Gottes Hilfe bitten und beten © KLZ/Markus Traussnig

Nach den drei Sprechtagen ist der Salzburger Erzbischof Franz Lackner als apostolischer Visitator der katholischen Kirche in Kärnten diesen Freitag wieder im Lande. Er lädt zum Beginn der Fastenzeit zu einer Buß- und Betstunde in die Villacher Franziskanerkirche St. Nikolai (Beginn 18 Uhr). Die Aufregung, die wegen dieser Einladung folgte, irritiert selbst kirchliche Insider. Denn Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger reagierte ablehnend. „Eine solche Feier im Zusammenhang mit der Visitation sei „das falsche Signal zum falschen Zeitpunkt. Wer soll Buße üben: Die Kärntner Katholiken, kritische Journalisten, die derzeitige Diözesanleitung“, hinterfragt Guggenberger, der am Freitag nicht dabei sein wird. Die Bevölkerung erwarte sich mit Ende der Visitation einen den Fakten gerecht werdenden Abschlussbericht sowie die öffentliche Bekanntgabe relevanter Ergebnisse.

