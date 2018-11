Facebook

Manuel Jug (rechts) ist beim gemeinsamen Opfergedenken in Liescha schon wiederholt mit dabei gewesen © KK/Fritz

Andrang auf die Obmannschaft im Zentralverband slowenischer Organisationen gibt es nicht. Marjan Sturm (66) stellt sich Ende Jänner nicht mehr der Wiederwahl. Bis jetzt ist der Student Manuel Jug (21), der Vorstandsmitglied im Zentralverband (ZVO) ist, der einzige Kandidat für die Obmannschaft. Er wäre ein Garant für die Fortsetzung des Konsenskurses und der Verständigungsarbeit, für die Sturm mit Heimatdienst-Obmann Josef Feldner steht. Doch in den ZVO-Reihen mit den sechs Teilorganisationen rege sich Kritik, so Sturm. KPÖ-Mann Mirko Messner kritisiere den Konsenskurs und wolle eine kollektive Führung. Kritik gebe es ebenso vom Partisanenverband. Sturm gibt zu Bedenken: „Wenn der Konsenskurs gestört wird, droht Gefahr, dass wir wieder zurückfallen in alte Muster.“ Dann würde sich auch der Druck auf Feldner erhöhen. Doch Sturm hofft auf die Mehrheit der vernünftigen Kräfte. Immerhin sei er mehrfach wiedergewählt worden.

