Auf Kärntens Gemeinden kommt Neues zu © Markus Traussnig

Was hat der neue Gemeindereferent, Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) mit Kärntens Gemeinden vor? Weitreichende Veränderungen. Das wurde manchem Gemeindechef bzw. Amtsleiter bei der Bürgermeisterkonferenz diese Woche klar. Der Andrang war enorm. Für Fellner war es die erste Bürgermeisterkonferenz in neuer Funktion. „Wir müssen anfangen neu zu denken“, fordert er ein. Weil auf die Gemeinden immer mehr Aufgaben und Kosten (Spitäler, Soziales) zukommen. Warum also nicht einen Amtsleiter für mehrere Gemeinden einsetzen, hinterfragt Fellner, wissend, dass die Bürgermeister skeptisch sind. „Wir haben super Amtsleiter, die in kleinen Gemeinden teils unterfordert sind.“ Dass das ein erster Schritt zur Zusammenlegung von Gemeinden sein könnte, weist er entschieden zurück. Kärnten habe das nicht notwendig, diese Reform sei hier längst erfolgt.

