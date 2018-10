Facebook

Marjan Sturm tritt nach 26 Jahren Obmannschaft nicht mehr an © Eggenberger

Im Zentralverband slowenischer Organisationen, einer der drei Slowenen-Organisationen, um die es in den letzten Jahren still geworden ist, zeichnet sich das Ende einer Ära ab. Marjan Sturm (66), der seit 1992 Vorsitzender ist, steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Im Jänner 2019 soll die Generalversammlung mit rund 150 Personen die Weichen neu stellen. „Leute, die die Funktion übernehmen wollen, stehen nicht in Reihen parat“, skizziert Sturm die Situation. Er hat jetzt die sechs Organisationen, für die der Zentralverband das Dach bildet, aufgefordert, Personen zu nennen, die Obfrau oder Obmann werden könnten. Bis Ende Oktober werden die Nennungen abgewartet. Ein Name steht bereits fest. Der Student Manuel Jug aus Zell/Sele, Absolvent der SPÖ-Nachwuchsakademie und 2017 SPÖ-Kandidat für die Nationalratswahl, hat auf Facebook deponiert, dass er für den Obmannsessel kandidieren wird. „Ich würde ihn unterstützen“, sagt Sturm.

