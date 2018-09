Facebook

Für das Land gibt es keinen Zugriff mehr auf das Vermögen von Pflegeheimbewohnern © APA/GINDL

Seit Juli ist per Entscheidung des OGH zwar klar, dass „alle Ansprüche“ aus dem Pflegeregress, also dem Zugriff des Landes auf Vermögen von Pflegeheimbewohnern, aufgehoben sind. Das gelte auch für anhängige Verfahren. Sozialreferentin Beate Prettner (SPÖ) spricht von 420 Kärntnern, die profitieren. Gesamt würde den Pflegebedürftigen 15,4 Millionen Euro nachgelassen. Doch mittlerweile stellte sich heraus, dass es doch nicht um „alle Ansprüche“ geht. Geklärt sind zwar die Bereiche Barvermögen, Sparbücher und Lebensversicherungen. Doch die bereits pfandrechtlich sichergestellten Pflegeforderungen sind noch eine offene Rechtsfrage: Konkret sind das Fälle, in denen das Land im Grundbuch von Liegenschaften steht. Über 100 solcher Fälle gebe es, so Prettner. Das Land warte mit den anderen Bundesländern auf eine Entscheidung des OGH und erhofft diese für heuer. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) ist laut Prettner nicht bereit gewesen, eine Übergangslösung zu definieren. Für die Betroffenen heißt es also weiter warten. „Wir gehen aber davon aus, dass auch im Falle der Pfandrechte so entschieden wird, dass die Ansprüche aus dem Pflegeregress aufgehoben werden“, sagt Claudia Grabner, die Pressesprecherin Prettners.

Wobei das Land jetzt für Private, die aktuell ein betroffenes Grundstück oder Haus verkaufen könnten, eine Sonderlösung hat. Das Land gehe in diesem Fall aus dem Grundbuch heraus, die Betroffenen müssen im Gegenzug eine Sicherstellungserklärung für den ausstehenden Geldbetrag unterzeichnen.