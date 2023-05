Paul Trieb aus Köttmannsdorf und Luca Zeitler aus Maria Rain sind 17 Jahre jung, Schüler des BG|BRG Mössingerstraße in Klagenfurt und innovative Erfinder und Jungunternehmer. Mit ihrem Produkt "Drinkhalm" schafften es die beiden bis in die Start-Up-Show "2 Minuten, 2 Millionen", die am Dienstag, 9. Mai, auf Puls4 ausgestrahlt wurde.