Was ist der KF-Spezialfonds?

Die Landeshauptstadt Klagenfurt verkaufte 2005 für 130 Millionen Euro 49 Prozent der Anteile an der Energie Klagenfurt an die Verbund AG. Von diesem Geld veranlagte sie 2006 erstmals 58,5 Millionen Euro im eigens dafür geschaffenen Klagenfurt-Spezialfonds (KF-Spezialfonds). Die übrigen Millionen sind in städtische Projekte wie die Neugestaltung des Neuen Platzes geflossen.