eit mehr als 150 Jahren gibt es das Schularztwesen in Österreich. Zentrales Element dessen sind kostenlose Impfungen, die eine hohe Durchimpfungsrate und letztlich eine breite Immunität erzielen sollen. Während an Pflichtschulen früher praktisch alle Schüler geimpft wurden, zeigt sich aktuell ein anderes Bild. Im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie hat sich die Zahl der Impfungen in Klagenfurt und Villach teils mehr als halbiert.