Die grau-weiße Außenfassade ist vom Alter gezeichnet. Grün ausgebleichte Markisen hängen vor den Fenstern, viele davon durch die Witterung beschädigt. Das Klagenfurter Mozartheim in der Mozartstraße 61 hat schon bessere Zeiten erlebt. Innen lädt eine Mischung aus Holzverkleidungen und einmal weißen, einmal gelben, einmal rot-weißen Wänden eher aus als ein. Krankenhaus, Kaserne oder Lost Place? Es ist ein Studentenheim, das seit den 1970er-Jahren rund 150 Studierenden aus der ganzen Welt einen Platz gibt. Wie ist es, hier zu leben? „Es ist so, wie es auch ausschaut“, sagt ein Student im ersten Stock. Er lebt hier seit sechs Monaten. Zeit zum Reden hat er nicht. Er muss in die Arbeit.