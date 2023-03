Seit 27 Jahren gibt es das feministisch orientierte Kompetenzzentrum EqualiZ (ehemals Mädchenzentrum) in Klagenfurt. Was als kleiner Verein mit zwei Mitarbeiterinnen begonnen hat, ist mittlerweile eine wichtige Anlaufstelle für junge Frauen und Mädchen in Berufs-, Familien- und Sozialfragen, mit 44 Beschäftigen und Außenstellen in ganz Kärnten. Heute besuchte Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) das Zentrum in der Karfreitstraße. Bei einer Hausführung erzählte er, dass er die Tabuisierung von Partnergewalt im ländlichen Raum aus seiner Heimat Vorarlberg kenne und zeigte sich erfreut, dass das EqualiZ-Projekt "StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt" neben dem Stadtteil Viktring auch im ländlicher geprägten Völkermarkt ausgerollt wurde.