Das britische Luxus-Reisemagazin "Condé Nast Traveller" hat die zehn günstigsten und schönsten europäischen Städte, die man auf seine Bucket List setzen sollte, gekürt. Das Magazin verspricht erschwingliche Ideen, die das Budget nicht sprengen, von Klassikern und Hauptstädten bis hin zu Regionen, die nicht so bekannt sind.

Mit dabei sind etwa Hauptstädte wie Athen, Lissabon, Sofia oder Riga. Aber auch (Pauschal-)Urlaubsklassiker wie Izmir (Türkei). Und Klagenfurt. "Wenn Hin- und Rückflug vom Vereinigten Königreich nach Klagenfurt billiger sind als ein einfaches Zugticket von London nach Birmingham, scheint es unhöflich, nicht dorthin zu reisen (außerdem profitiert Birmingham nicht von einer alpinen Kulisse und mediterranem Klima). Klagenfurt ist eine der erschwinglichsten Städte Österreichs. Hauptgerichte kosten um die 6 Euro (Der Bauernmarkt am Benediktinerplatz ist ein großartiger Ort für lokale Schnäppchen). Die spektakuläre Lage am Ostufer des Wörthersees macht es auch zu einer der landschaftlich schönsten Städte. Im Juni ist es am günstigsten, bevor sich die Menschenmassen und die wilden Schwimmer am Ufer tummeln", schwärmt Anna Prendergast.

Dass Klagenfurt Teil des Rankings ist, dürfte die Stadt nicht zuletzt der Ryanair-Flugverbindung zwischen Klagenfurt und London Stansted zu verdanken haben.