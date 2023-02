Egal, ob sportliche Erfolge, selbstlose Hilfe in der Not oder der bemerkenswerte Umgang mit persönlichen Krisen – zahlreiche Menschen aus dem Zentralraum Kärnten leisten jedes Jahr Unglaubliches. Die Kleine Zeitung holt diese Persönlichkeiten aus den Regionen Klagenfurt und Villach im Rahmen der "Köpfe des Jahres" vor den Vorhang. Gestern Abend fand die feierliche Übergabe der begehrten Auszeichnungen in der Carinthischen Musikakademie Ossiach statt. Als Gastgeber fungierten Wolfgang Fercher, Chefredakteur der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol, und Thomas Spann, Geschäftsführer der Kleinen Zeitung.

Martina Klementin führte durch den Abend, bei dem eingangs Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig ihre Grußworte überbrachte. "Ist es nicht gerade jetzt besonders wichtig, Menschen vor den Vorhang zu holen, die natürlich auch durch die Berichterstattung in der Kleinen Zeitung auch eine gewisse Vorbildwirkung haben?", fragte sie in den prall gefüllten Saal.

Dort hatten auch zahlreiche Nominierte Platz genommen, denen die Anspannung, wer denn nun die Sieger sind, ins Gesicht geschrieben stand. In einer spannenden Abstimmungsphase, die Ende Dezember beendet wurde, hatten die Leserinnen und Leser die Qual der Wahl. Schlussendlich konnten sich folgende Persönlichkeiten durchsetzen: der höchst erfolgreiche Jung-Adler Daniel Tschofenig (Junge Talente) aus Hohenthurn, der blinde Golfchampion Christian Wakonig (Sport) aus St. Georgen am Sandhof, der Feuerwehrmann Herbert Stefaner (Starke Persönlichkeiten) aus der Einöde, der beim Unwetter in Treffen Übermenschliches leistete, der Chef der TANN Wernberg/Föderlach, René Standmann (Unternehmergeist) aus Schiefling und der Choreograf Guido Markowitz (Kultur), ein gebürtiger Villacher.

Rührende Übergabe des Sonderpreises

Eine besondere Kategorie im Rahmen der Wahl der "Köpfe des Jahres" ist jene des "Lebenswerkes". Dieser Sonderpreis wurde heuer der Schauspielerin und Sängerin Heidelinde Weis zuteil. Die gebürtige Villacherin gibt in einer im Herbst 2022 erschienenen Autobiografie Einblicke in ihr bewegtes Künstlerleben. Die Laudatio hielt die ehemalige Infineon-Managerin Monika Kircher, die gemeinsam mit Weis aufwuchs. "Einmal sind wir über den Hauptplatz in Villach spaziert und du hast mir erzählt, dass du einmal so viel Geld verdienen möchtest, dass du einfach so auf einen Espresso gehen kannst", erinnerte sich Kircher. Weis war gerührt, gestand aber gleichzeitig, wie aufgeregt sie sei. Ihren Preis bekam Weis aus den Händen von Uwe Sommersguter, stellvertretendem Chefredakteur der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol, und Pierre Bechler, Leiter der Agentur "neunzehn-null-vier".

Applaus für die ausgezeichneten Leistungen der Gewinner gab es nicht nur von den Sponsorenvertretern – Anna-Maria Kropfitsch (Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft Klagenfurt), Bianca Quendler-Blankenhagen (Konzernkommunikation Kelag), Patrick Kerschbaumer (Vertriebsleiter bei der Kärntner Landesversicherung), Robert Gojković (Volksbank, Leiter Vertriebsregion) und Anna Berger (Mountain Resort Feuerberg) – sondern auch von den zahlreichen Gästen, darunter der Präsident des Kärntner Landtags, Reinhart Rohr, der Landtagsabgeordnete Gernot Darmann, der Villacher Magistratsdirektor Christoph Herzeg, Neo-Landessprecher Janos Juvan, die Filmemacher Livia und Klaus Graf, Ex-Miss-Austria Valentina Schlager, Bäckermeister Martin Wienerroither, der Moosburger Bürgermeister Herbert Gaggl, die ehemalige Chefredakteurin der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol, Antonia Gössinger, sowie der ehemalige Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten, Franz Pacher.