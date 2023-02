Egal, ob sportliche Erfolge, selbstlose Hilfe in der Not oder der bemerkenswerte Umgang mit persönlichen Krisen – zahlreiche Menschen aus dem Zentralraum Kärnten leisten jedes Jahr Unglaubliches. Die Kleine Zeitung holt diese Persönlichkeiten aus den Regionen Klagenfurt und Villach im Rahmen der "Köpfe des Jahres" vor den Vorhang. Gestern Abend fand die feierliche Übergabe der begehrten Auszeichnungen in der Carinthischen Musikakademie Ossiach statt. Als Gastgeber fungierten Wolfgang Fercher, Chefredakteur der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol, und Thomas Spann, Geschäftsführer der Kleinen Zeitung.