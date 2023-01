Das Geheimnis ist gelüftet: Der Grazer Architekt Thomas Pucher hat den Architektenwettbewerb für das neue Alpen-Adria-Sportbad Klagenfurt, vulgo neues Hallenbad am Südring, gewonnen. Sein Atelier am Bahnhofgürtel 77/6 zählt zu den größten Architekturbüros in der steirischen Landeshauptstadt. Details werden heute, Freitag, um 14 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben.