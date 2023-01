Wenn im Tiroler Kitzbühel das Hahnenkammrennen stattfindet, lassen sich die Promis nicht lange bitten. Am Samstag wurde ausgelassen auf der Kitz-Race-Party gefeiert – und mittendrin auch zwei Klagenfurter. Michael Egger und David Hofer präsentierten im Auftrag der WWP Group, der Agentur des Abfahrtsweltmeisters von 1982 Harti Weirather, die Mini-Doku "These Days of Kitzbühel – Das war Kitzbühel 2023"im Rahmen der legendären Kitz-Race-Party am Hahnenkamm.