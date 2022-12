Mehrere Transparente, die den "Freistaat Kärnten" verkünden, wurden in den letzten Wochen in und um die Landeshauptstadt aufgehängt. Etwa am Zaun einer Baumschule in Ratzenegg oder auf der Fassade eines Lokals in der Völkermarkter Straße. Beim Freistaat handelt es sich um eine politische Idee, die Anfang der 2000er-Jahre öffentlichkeitswirksam vom damaligen Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ, ab 2005 BZÖ) vertreten wurde. Haider schwebte vor, dass Kärnten in Zukunft zwar weiterhin mit der Republik Österreich verbunden, aber wie Bayern ein Freistaat mit eigener Verfassung sein solle.