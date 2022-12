Die Regeln sind einfach. Keine Drogen, kein Alkohol, keine Männer. Geraucht werden darf am Balkon oder vor der Türe. Nicht im Aufenthaltsraum oder in den Schlafzimmern. „Ich arbeite mit erwachsenen Frauen. Da erwarte ich mir die Bereitschaft, an sich zu arbeiten, um die eigene Situation zu verbessern“, sagt Alina Filip. Die Sozialpädagogin betreut seit über einem Jahr die Frauennotschlafstelle der Volkshilfe Kärnten in Klagenfurt.