Heute Mittwoch, 30. Novermber, wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über das Vermögen der Firma von Ivo Orlac eröffnet. Orlac betreibt in Leutschacher Straße 36 in Klagenfurt ein im Bau- sowie im Handelsgewerbe tätiges Unternehmen.

Die Höhe der Passiva ist uns derzeit noch nicht bekannt. Laut dem AKV Europa sollen entsprechende Informationen binnen einer Woche vorliegen. Von der Insolvenz sind zwei Dienstnehmer betroffen.

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Andreas Nowak aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 02.01.2023 über den AKV Europa unter klagenfurt@akveuropa.at und dem KSV1870 unter insolvenz.klagenfurt@ksv.atangemeldet werden.