Bagger, Kräne und Betonmischmaschinen - derzeit wird am Gelände des ehemaligen Lamplhofs in Dellach am Wörthersee Tag und Nacht gebaut. Rund 30 Millionen Euro hat Eigentümer Hermann Unterkofler bereits in sein "Hermitage Vital Resort" investiert. 15 Millionen Euro kostet die aktuell in Bau befindliche Baustufe 4.

"Zu den bestehenden 40 Zimmern kommen noch 50 weitere hinzu. Die Eröffnung ist für Mitte Juni 2023 geplant", sagt Unterkofler. Die Zahl der Nächtigungen soll von derzeit 8000 auf 20.000 ansteigen. Teil des Komplexes sind auch 57 Eigentumswohnungen. "Über 50 Prozent werden dem Hotelbetrieb zur touristischen Vermietung zur Verfügung gestellt, der Rest wird permanent als Wohnsitz genutzt", sagt der Eigentümer, der in Zukunft weiterhin auf dieses Modell setzten will. Der Salzburger kaufte die Liegenschaft 2014 aus der Verwertungsmasse der Hypo International, die auf dem Gelände einst ein Luxusresort plante.

Starkoch wird Hotelier

Noble geht es im Resort auch jetzt zu. Dafür sorgt nicht zuletzt Starkoch Hubert Wallner. Seit 2018 ist das Resort Sitz seines "Bistro Südsee", im Vorjahr folgte das "Gourmet Restaurant Hubert Wallner". 2,5 Millionen Euro hat der Vier-Hauben-Koch in die Ausstattung seiner Restaurants investiert. Das Beste vom Besten eben.

Hubert Wallner übernimmt das Hotel als Pächter © Kleine Zeitung / Weichselbraun

Nach dessen Fertigstellung werden Wallner und seine Frau Kerstin das Hotel als Pächter übernehmen. "Das war von Anfang an so geplant", sagt Wallner. 95 Mitarbeiter wird das Ehepaar dann in allen Betrieben beschäftigen. "Das Hotel wird neben dem Vivamayr der erste Ganzjahresbetrieb auf der Süduferseite werden", sagt Neohotelier Wallner.

Keine Baubewilligung für Wellnessbereich

Dafür braucht es einen Wellnessbereich. Für diesen liegt jedoch keine Baubewilligung vor. "Als der Teilbebauungsplan 2015 beschlossen wurde, sind die entsprechenden Pläne für einen Hotelkomplex in dieser Form noch nicht vorgelegen", sagt der Bürgermeister von Maria Wörth, Markus Perdacher (ÖVP). Der Teilbebauungsplan ist bereits überarbeitet. Wann er dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt wird, "hängt von den Einsprüchen ab."

Derzeit ist der Hotelkomplex noch eine Baustelle © Hermitage Vital Resort/KK

Unterkofler geht von einer Fertigstellung 2024 aus. 6 Millionen Euro Investitionskosten hat er für Hallenbad, Saunalandschaft und Co. einkalkuliert. Der Wellnessbereich ist für 200 Personen ausgelegt und soll für Tagesgäste zugänglich sein.

"Wir wollen ein nachhaltiger Betrieb sein und uns mit Bio-Hackschnitzel-Fernheizwerk und Photovoltaik-Anlage selbst mit Energie versorgen. Der Auftrag ist bereits vergeben, sobald die Genehmigungen da sind, können wir loslegen", sagt der Eigentümer.

Was sagt der Bürgermeister zu dem Großprojekt? "Wenn es touristisch geführt wird, ist es zu befürworten. Eine gewisse Sorge hat man immer, man weiß nie, was passiert, wenn der Eigentümer wechselt", sagt Perdacher.