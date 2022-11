Adventmarkt in Kärnten: Saftige Preise für Glühwein und Co.

Die Glühweinpreise sorgen heuer für hitzige Debatten in Kärnten. Neustes Beispiel: Am Adventmarkt am Pyramidenkogel zahlen Gäste 5,80 Euro für Glühwein, Glühmost und Kinderpunsch.