Ab sofort findet man die Klagenfurter Nespresso-Boutique in den City Arkaden. Der Locationwechsel bringt ein neuartiges Design-Konzept mit interaktivem Einkaufserlebnis, mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit, wie der Konzern in einer Aussendung mitteilt. Die Möbel im neuen Geschäft bestehen großteils aus recycelten Materialien. Der Strom wird zu 100 Prozent aus Wasserkraft bezogen und die Beleuchtung erfolgt ausschließlich mit LEDs.

Für den gewohnten Kundenservice sorgt jenes Team, das vom bisherigen Standort am Heuplatz 8 in die neue Boutique mit übersiedelt ist. "Wir evaluieren und modernisieren unsere bestehenden Standorte laufend. Die neue Boutique in den City Arkaden befindet sich in einer Top-Lage", sagt Klaus Slamanig, Commercial Director von Nespresso Österreich.

Das Geschäft hat Montag bis Freitag von 9 bis 19.30 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.