„Hast ein Kaiser – bist ein Kaiser“ – so lautet der Werbeslogan der Marke Kaiser Bier. „Host an Kaiser …host Asylchaos“, plakatiert die FPÖ Kärnten in ihrer aktuellen Kampagne in Anlehnung an diese Bier-Werbung. Unter anderem auf einer Plakatwand in der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt (Höhe Billa).