Paukenschlag in der Diskussion um die autofreie Bahnhofstraße. Bürgermeister Christian Scheider (TK) will das Pilotprojekt abbrechen und die gesperrten 70 Meter zwischen Paradeiser- und Burggasse wieder für den motorisierten Verkehr öffnen. "So, wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Eine Begegnungszone wäre die beste Lösung", sagt der Bürgermeister. Die zuständigen Referenten – Corinna Smrecnik (SPÖ), Max Habenicht (ÖVP) und Sandra Wassermann (FPÖ) – sowie das Stadtmarketing müssen laut Scheider in der Stadtsenatssitzung am kommenden Dienstag ein schlüssiges Gesamtkonzept präsentieren. Darin soll ein klares Bekenntnis zur Begegnungszone und deren Finanzierung enthalten sein.