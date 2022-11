Vorbei ist es mit dem Spätsommerwetter. In den Nachtstunden sammelt sich da und dort bereits der Frost und die Zeitumstellung bedingt, dass es früher dunkel wird. Was für viele Menschen unangenehm ist, kann für Wildtiere tödlich enden. Denn plötzlich sind nach Sonnenuntergang mehr Autos auf den Straßen unterwegs. Eine US-Studie hat ergeben, dass ein ganzjähriges Verbleiben in der Sommerzeit Wildunfälle um 2,3 Prozent reduzieren würde.

Doch so weit ist es (noch) nicht. Und obwohl die kritische Zeit gerade erst begonnen hat, fielen dem Straßenverkehr im Bezirk Klagenfurt (Land und Stadt) bereits 612 Rehe zum Opfer. Zum Vergleich: im gesamten Jahr 2021 waren es 658 Stück. Damit ist der Bezirk kärntenweit traurige Spitze vor Völkermarkt und St. Veit.

Laut Bezirksjägermeister Georg Helmigk muss zusätzlich eine beträchtliche Dunkelziffer mitgedacht werden. „Die Epizentren sind die St. Veiter Straße, die Rosentaler Straße, die Packer Straße bis Grafenstein und die Feldkirchner Straße bis Moosburg“, sagt Helmigk, wobei er die beiden Letzteren nochmal besonders hervorhebt.

Coronapandemie als Treiber

Jagdreferentin Sandra Wassermann (FPÖ) beobachtet eine besorgniserregende Entwicklung: „Seit Beginn der Coronapandemie sind mehr Spaziergänger mit Hunden in den Wäldern unterwegs und setzten das Rehwild im Ponfeld unter Stress. Die Tiere flüchten über die Straße, weshalb es vermehrt zu Wildunfällen am Vormittag und um die Mittagszeit kommt.“ Umso wichtiger sei die Einhaltung der Leinenpflicht, die vom Ordnungsamt und den Aufsichtsjägern kontrolliert wird.

Um Zusammenstöße zu vermeiden, gibt Helmigk Autofahrern folgenden Rat: „Fahre ich auf eine Strecke mit Wald auf der einen und Feld oder Wald auf der anderen Seite, muss ich besonders vorausschauend fahren.“ Trotzdem kann es zum Zusammenstoß kommen. „In diesem Fall soll man die Unfallstelle sichern, sich aus dem Gefahrenbereich begeben und die Polizei kontaktieren. Dieser verständigt dann den zuständigen Jäger“, fasst Helmigk zusammen. Dieser Handlungsfaden sollte auch dann befolgt werden, wenn das Wild von der Unfallstelle flüchtet.

Jährlich investieren Land und Jägerschaft rund 40.000 Euro in den Wildschutz entlang der Straßen. Unter anderem werden mit dem Geld Warnschilder, das Wild blendende Reflektoren an den Leitplanken oder akustische Warner errichtet. Letztere entsprechen laut Wassermann dem neuesten Stand der Technik. „Aber das Wild gewöhnt sich leider schnell an diese Maßnahmen“, weiß Helmigk, der sich bei den Jägern in und um Klagenfurt für den unermüdlichen Einsatz bedankt. Schließlich müssen sie 365 Tage rund um die Uhr ausrücken, wenn es zu einem Wildunfall kommt.