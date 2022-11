Die Klagenfurter Stadtpolitik diskutiert intensiv, ob die Veranlagung des 50-Millionen-Kredits für das gescheiterte Vitalbad im KF-Spezialfonds rechtmäßig ist und die Stadt sich ein neues Hallenbad überhaupt leisten kann. In der Zwischenzeit sind die Stadtwerke (STW) - sie sollen das Bad am Südring errichten - mit der Planung beschäftigt. "Derzeit läuft ein Architektenwettbewerb. Er wird Mitte Dezember abgeschlossen sein. Wenn wir das Siegerprojekt kennen, werden wissen, was, wann und wo zu machen ist", sagt STW-Vorstand Erwin Smole. Geld von der Stadt ist, hat man für die getätigten Leistungen bisher nicht erhalten.