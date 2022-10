Die Obfrau der ÖVP Klagenfurt, Julia Löschnig, übergibt ihre Funktion an Markus Malle. "Ich bleibe Clubobfrau und Gemeinderätin, möchte mich als ÖVP-Landesgeschäftsführerin in den nächsten Monaten aber voll und ganz auf die Landtagswahl konzentrieren", erklärt Löschnig.

Markus Malle ist ÖVP-Clubobmann im Kärntner Landtag und wurde vom Stadtpartei-Vorstand einstimmig zum geschäftsführenden Stadtpartei-Obmann gewählt. "Wir bleiben konstruktiv kritische Kraft", sagt Malle. "Gerade in heiklen Phasen braucht es die verantwortungsbewusste ÖVP in der Landeshauptstadt."

Insgesamt will Malle in seiner Funktion den Leitbild-Prozess für die Landeshauptstadt vorantreiben. Man müsse herausarbeiten, wofür Klagenfurt steht und stehen will. Malle: "Klagenfurt wird auch in den nächsten Jahren wachsen – dafür braucht es ein Profil, ein klares Konzept und auch die notwendigen Maßnahmen."