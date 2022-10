Im Juli des Vorjahres erlitt der Klagenfurter ÖVP-Politiker Markus Geiger mit 49 Jahren einen Schlaganfall. Zwei Wochen lang lag er im künstlichen Tiefschlaf. Seitdem kämpft sich der Landwirt schrittweise ins Leben zurück. Am Freitag teilte er auf Facebook einen weiteren Meilenstein in seinem Genesungsprozess. "Gestern bin ich das erste Mal mit dem Stock durch die Wiese gegangen", postete Geiger in dem sozialen Netzwerk.