Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld war der zweite Generalsekretär der Vereinten Nationen und starb 1961 bei einem Flugzeugabsturz in Afrika. Die Umstände seines Todes blieben rätselhaft und bieten bis heute Anlass für Spekulationen. In Klagenfurt gibt es eine Dag-Hammarskjöld-Siedlung. Sie liegt in der Siebenhügelstraße in nächster Nähe zum Wörthersee Stadion und beherbergt Gemeindewohnungen. Und auch dort ist so manches rätselhaft und bietet Anlass für Spekulationen.