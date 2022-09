Die FPÖ kommt intern nicht zur Ruhe. Das jüngste Kapitel: Die Erstellung der Bezirksliste für die Landtagswahl 2023 sorgt für Ärger in der Bezirkspartei Klagenfurt-Land. Am ersten Listenplatz steht dort jetzt Parteiurgestein und Bezirksparteiobmann Josef Krammer, der 2009 (damals noch fürs BZÖ) die erste Bürgermeisterwahl in seiner Heimatgemeinde Maria Saal geschlagen hat. So mancher Funktionär hätte aber lieber Bernhard Gräßl ganz oben gesehen. Seine Ortsgruppe Moosburg war bei den Gemeinderatswahlen im Vorjahr die erfolgreichste im Bezirk. Er wurde allerdings nur auf dem aussichtslosen fünften Platz gereiht.