Die Gemeinde Keutschach hat 2405 Einwohner. Derzeit müssen diese für den Hausarztbesuch nach Klagenfurt oder in eine andere umliegende Gemeinde pendeln. Auch eine Apotheke gibt es in der Kommune nicht. Das ändert sich ab 2. Jänner 2023. Dann eröffnet Ingo Kager, bisher Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin im Klinikum Klagenfurt, in der alten Post im Ortszentrum seine Kassenarztpraxis mit Hausapotheke.