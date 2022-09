Beim Fernheizkraftwerk in der Pischeldorfer Straße 28 in Klagenfurt ein Batteriespeicherkraftwerk bestehend aus Megapack-Modulen des US-Herstellers Tesla entstehen. Bauwerber ist die Firma NGEN Smart Grid Systems GmbH. Am Dienstag, 6. September, fand vor Ort die Bauverhandlung statt. Baugenehmigung wurde keine erteilt. Auch weil die geladenen Anrainer, sie wohnen in der angrenzenden Wohnsiedlung in der Johann-Burger-Straße, große Vorbehalte gegen das Projekt hegen.