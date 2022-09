Der Hafnersee im Keutschacher Seental macht einen idyllischen Eindruck. Doch hinter den Kulissen brodelt es, seit die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) die 44 Hektar große landeseigene Liegenschaft am See für 30 Jahre an die Falkensteiner Gruppe verpachtet hat. Diese will dort über 20 Millionen Euro investieren und ein Fünf-Sterne-Premium-Camping-Resort errichten.