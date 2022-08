Elektroautos sind drei- bis viermal so effizient wie konventionelle Kraftfahrzeuge und verbrauchen damit wesentlich weniger Energie. Die CO₂-Emissionen sind bis zu 75 Prozent geringer als bei Verbrennern. Beim Kauf entfallen die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie die motorbezogene Versicherungssteuer, zudem sind Elektroautos vorsteuerabzugsberechtigt. Viele Vorteile also auch für Unternehmen, die in ihren Firmenfahrzeugflotten zunehmend auf E-Mobilität setzen.