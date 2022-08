In Klagenfurt

Diese Brücken- und Straßensanierungen starten am Montag

An der Glanbrücke "Am Mühlgang" und der Wölfnitzbachbrücke werden ab kommenden Montag Sanierungsarbeiten durchgeführt. In der Trettnigstraße wird die Fahrbahn erneuert. Es wird zu Totalsperren mit örtlichen Umleitungen kommen.