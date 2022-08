Wie wird das Wetter am Veranstaltungswochenende in Klagenfurt?

Am heutigen Freitag geht in Moosburg das Festival "Schlager 3.0" über die Bühne. In der Klagenfurter Innenstadt ist Altstadtzauber. Und in Krumpendorf geht das Uferlos-Festival in die zweite Runde. Spielt das Wetter mit?