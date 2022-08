Am kommenden Montag, dem 15. August, feiert die Katholische Kirche ihr höchstes Marienfest, das "Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel". An diesem Tag werden in den Kärntner Pfarren Festgottesdienste gefeiert. In vielen Pfarren finden im Rahmen dieser Gottesdienste auch Kräutersegnungen statt.