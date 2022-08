Die Klagenfurter Tierheime stoßen derzeit an ihre Kapazitätsgrenzen. Anfang der vergangenen Woche machte Heidi Lepuschitz, Leiterin des Klagenfurter Tierheims Garten Eden, ihrem Ärger in einem Facebook-Posting Luft. Viele Leute würden sich unüberlegt Tiere anschaffen, die dann im Tierheim landen würden. Mittlerweile sei sie nicht mehr in der Lage, weitere Hunde aufzunehmen.