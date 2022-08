Der „Tatort“ befindet sich in einer Einfamilienhaussiedlung im Süden von Klagenfurt. Dort, zwischen gepflegten Vorstadtgärten, gleicht ein Grundstück einer Müllhalde. Alte Fahrräder, ausgediente Waschmaschinen, Styroporplatten, Elektroschrott – um das Identifizierbare zu nennen. Kein Einzelfall. „Die extreme Verwahrlosung von Grundstücken im Ortsgebiet ist ein Thema, das uns in den letzten 1,5 Jahren vermehrt beschäftigt“, weiß Wilfried Kilzer, Bezirksleiter der Bergwacht. Neben großen Mengen an abgelagertem Unrat, trifft er regelmäßig auf Autowracks, zusammengefallenen Gebäude und mit Gras und Grünzeug zugewachsene Grundstücke. „Heuer habe ich bereits 25 solcher Verwahrlosungen wahrgenommen“, erzählt Kilzer, dessen Einsatzgebiet neben der Landeshauptstadt zehn Umlandgemeinden umfasst. Einen Hotspot kann er nicht ausmachen. Alle Gemeinden seien in gleichen Maßen betroffen.