Die Zukunft des Hafnersees heißt Falkensteiner. Am 15. Juli gab die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) bekannt, die 44 Hektar große landeseigene Liegenschaft am Hafnersee für 30 Jahre an das Südtiroler Tourismusunternehmen zu verpachten. Diese will über 20 Millionen Euro investieren und plant die Errichtung eines ein 5-Sterne-Camping-Resorts.