Der naturbelassene Campingplatz Reichmann am Rauschelesee hat viele Liebhaber. Kein Wunder, dass er aktuell den zweiten Platz im Rennen um den schönsten Platz am Wasser in der Region Klagenfurt belegt. Von der Terrasse aus hat man einen herrlichen Blick über den kleinen Badesee in der Gemeinde Keutschach. Hier treffen wir auch auf Günther Hassler, seit 15 Jahren Pächter des Campingplatzes. "Hier ist alles ruhig und analog. Ohne Technologien und Lärm entspannt es sich wunderbar. Jeder, der einmal hier war, will wieder kommen", erklärt er. Das Abschneiden bei der Platzwahl verdanke er seinen Stammgästen. Im Falle eines Sieges will er sich mit einem gemütlichen Fest bei ihnen revanchieren.

Vom ersten Platz im Zwischenklassement lacht der Badestrand von Wunders Ferienpension. Dieser lockt jedes Jahr Menschen aus nah und fern in die Ferienpension nach Pörtschach. Wie die Inhaber ihre Hausgäste zum Abstimmen motiviert haben? "Bei uns liegt immer die Kleine Zeitung auf. Die Gäste selbst machten uns auf die Platzwahl aufmerksam, und die Tochter machte Werbung auf den sozialen Netzwerken", erklärt Inhaberin Monika Wunder. Wenn die Wunders bei der Platzwahl den Sieg holen, gibt es ein Strandfest. Dort würden sie sich bei einem kühlen Bier bei allen bedanken.

Wunders Ferienpension in Pörtschach lockt mit dem glasklaren Wasser des Wörthersees © Dieter Kulmer

In der Lauerposition am dritten Platz findet man das Bistro Carpe-Diem am Keutschacher See. Es liegt eingebettet in einem Naturschutzgebiet. Neben der Seekulisse lockt der Spot auch mit Musik und besonderen Eiskreationen, wie Inhaber Thomas Carpentari verrät. Das animiert anscheinend viele Gäste und Freunde für das Lokal in der Gemeinde Keutschach zu voten. Im Falle eines Sieges wird Carpentari "den Holzkohlegrill anfeuern und den Sieg bei einem schönen Barbecue mit Spareribs und Drinks feiern".

Noch ist das Rennen natürlich offen. Die Abstimmung für den schönsten Platz läuft noch bis 28. Juli unter www.kleinezeitung.at/platzwahlktn.

Bistro Carpe-Diem am Keutschacher See überzeugt mit seiner tollen Terrasse © Privat