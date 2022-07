17 Fledermausbabys wurden in Klagenfurt in einem Kübel entsorgt

In Klagenfurt wurden 17 Fledermausbabys in der Babyklappe des Tierheims Garten Eden abgegeben. Aus Angst vor dem Coronavirus? Wir haben bei der ARGE Naturschutz nachgefragt. Plus: wie es mit den Kleinen weitergeht.