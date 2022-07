Klagenfurt, ein Musterbeispiel für Digitalisierung? Die zahlreichen Apps, die in den letzten Jahren von öffentlichen Stellen gelauncht wurden, können diesen Anschein erwecken. Klagenfurt-App (2014), Müll-App (2016), „City Guide Klagenfurt“-App (2017), „Visit Wörthersee“-App (2017), „Augen Auf! Klagenfurt“-App (2018), „Klagenfurt Mobil“-App (2020), „STW eMobil“-App (2021) und „All in One Klagenfurt“-App (2022) – so die Historie.