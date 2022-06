Klagenfurt will seinen Ruf als zukunftsorientierter Standort für Informations‐ und Kommunikationstechnologie (IKT) weiter verbessern und hat am 14. Juni im Stadtsenat eine weitere Erweiterung des Lakeside-Parks beschlossen. Andererseits werden die Berufsschulklassen der Lehrberufe Applikationsentwicklung (Coding), Informationstechnologie, Medienfachmann/-frau und Mediendesign mit dem Schuljahr 2023/24 nach St. Veit verlegt. Grund ist das 2017 vom Land beschlossene neue Berufsschulkonzept, das vorsieht, dass alle Lehrberufe einer Sparte an einem Berufsschulstandort gebündelt werden.