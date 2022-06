"Was gibt’s denn heute Gutes?", fragt Franz Klammer Gastgeberin Gabriele Köchl. "Fisch und Fenchel", lautet die Antwort. Die Skilegende und die Köchin haben sich an diesem Montagvormittag, 27. Juni, gemeinsam mit Regisseur und Schauspieler Otto Retzer und SOS-Kinderdorfleiter Gerald Stöckl am Schiffsplatz in Maria Wörth eingefunden, um im Rahmen der Aktion "Kulinarische Kindheitserinnerungen" für den guten Zweck zu kochen.